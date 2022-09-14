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Хирн: Сомневаюсь, что Усик продержится еще пять лет и будет драться с претендентами

Известный промоутер поделился предположениями о будущем украинского чемпиона.
Сегодня, 12:21
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн выразил сомнение, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжит карьеру, если станет абсолютным чемпионом дивизиона.

"Я не думаю, что он будет драться. Сомневаюсь, что Усик продержится еще пять лет и будет драться с каждым претендентом. Он был абсолютным чемпионом тяжелого дивизиона и объединенным чемпион супертяжелого веса. Если он поборется за абсолютное чемпионство этой весовой категории и победит, то думаю, что все закончится.

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Я сейчас могу говорить только как фанат, потому что у меня не было разговора с Усиком на эту тему, но сомневаюсь, что он будет драться после боя за абсолюта. Если он выиграет, то, думаю, закончит с боксом. Проблема в том, что как вы только заработаете больше деньги, то, как вы сможете вернуться к прежним гонорарам?" - приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Ранее Александр Усик сообщил, что не может провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри в декабре 2022 года и рассчитывает встретиться с ним в ринге в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн
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