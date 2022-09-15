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Стало известно, почему Джошуа согласился на бой с Фьюри

Эдди Хирн отметил чемпионский настрой своего подопечного.
Сегодня, 09:20
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, поделился мнением о потенциальном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, Джошуа принял все условия соотечественника, ведь потом у него не будет возможность провести бой с Фьюри.

"Я думал, что Энтони побьет Усика. Я всегда верю, что он победит, и всегда его поддерживаю. И я считаю его выдающимся супертяжеловесом. Он проиграл лучшему бойцу мира вне зависимости от весовой категории".

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"Верю, что Энтони способен побить Тайсона Фьюри. Хотя я уже списывал Тайсона Фьюри со счетов, и он доказал, что я был не прав. Как я и говорил, я не ожидаю, что Фьюри станет следующим, но Энтони - босс, и он является тем парнем, который принимает решения. И он сказал: "У меня больше не будет шанса. Он дерется с Усиком, а затем уходит. Поэтому я соглашаюсь", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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