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"Давно хотел этот бой": Промоутер подтвердил, что Джошуа согласился на поединок с Фьюри

Эдди Хирн поделился информацией об организации боя британских боксеров.
Сегодня, 14:41
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
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Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, подтвердил, что его клиент согласился провести поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Бой двух британских боксеров должен состояться в декабре 2022 года.

"Мы получили предложение и пытались вести переговоры. Нам много чего не понравилось, но у нас не было выбора. Нам сказали: "Никаких движений. Принимай или уходи". В результате мы ответили, что все принимаем.

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Джошуа очень давно хотел этот бой, поэтому принял все условия, которые поставил Тайсон Фьюри. Мы сообщили о своем решении в пятницу, но все еще ждем контракт. Я разговаривал с Фрэнком Уорреном, и он сказал, что отправит бумаги в течение нескольких дней.

Надеюсь, все это реально. Думаю, что нет причин, по которым может сорваться бой. Я не хочу слишком волноваться по этому поводу. Не забывайте, мы подписывались на этот поединок ранее. Надеюсь, в этот раз все получится.

Нам еще есть над чем поработать. Нужно решить вопрос с трансляциями, потому что есть BT и DAZN, но в обеих компаниях очень взволнованы. Значит, нам предстоят продуктивные переговоры. Ребятам придется работать вместе. Это самый большой бой в современном боксе. Каждый хочет стать частью его", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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