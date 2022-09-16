Тренер Джошуа выразил недовольство поспешным решением согласиться на бой с Фьюри

Наставник хотел бы, чтобы его подопечный провел пару поединков перед серьезным испытанием.

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Роберт Гарсия высказался по поводу боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам наставника британского боксера, он предпочел бы, чтобы его подопечный сначала провел два-три поединка перед очередным серьезным испытанием. Тем не менее команда Джошуа будет стремиться подготовить его к бою с Фьюри наилучшим образом.

"Это большой бой, крупнейший в Великобритании, рано или поздно он должен состояться.

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Хотел бы я, чтобы он состоялся через два-три поединка? Да, но это большой бой и большой бизнес.

У него очень умный менеджмент, когда дело доходит до переговоров и окончательных решений, поэтому они примут правильное решение. Я не бизнесмен, предпочел бы, чтобы он провел два-три боя перед чем-то большим.

Если у Джошуа есть вызов, и он хочет его принять, он это сделает. Он пойдет и будет тренироваться, а мы приложим все усилия, чтобы выйти и победить. Бой будет нелегким, но победным ли? Да, мы можем выиграть", - приводит слова Гарсии Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.