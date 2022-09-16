iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Джошуа выразил недовольство поспешным решением согласиться на бой с Фьюри

Наставник хотел бы, чтобы его подопечный провел пару поединков перед серьезным испытанием.
Сегодня, 15:02
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Getty Images
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Getty Images
0 0 0

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Роберт Гарсия высказался по поводу боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам наставника британского боксера, он предпочел бы, чтобы его подопечный сначала провел два-три поединка перед очередным серьезным испытанием. Тем не менее команда Джошуа будет стремиться подготовить его к бою с Фьюри наилучшим образом.

"Это большой бой, крупнейший в Великобритании, рано или поздно он должен состояться.

Читай также: "Давно хотел этот бой": Промоутер подтвердил, что Джошуа согласился на поединок с Фьюри

Хотел бы я, чтобы он состоялся через два-три поединка? Да, но это большой бой и большой бизнес.

У него очень умный менеджмент, когда дело доходит до переговоров и окончательных решений, поэтому они примут правильное решение. Я не бизнесмен, предпочел бы, чтобы он провел два-три боя перед чем-то большим.

Если у Джошуа есть вызов, и он хочет его принять, он это сделает. Он пойдет и будет тренироваться, а мы приложим все усилия, чтобы выйти и победить. Бой будет нелегким, но победным ли? Да, мы можем выиграть", - приводит слова Гарсии Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри роберт гарсия
0 0 0

Статьи по теме

Уайлдер анонсировал четвертый бой с Фьюри Уайлдер анонсировал четвертый бой с Фьюри
Стало известно, почему Джошуа согласился на бой с Фьюри Стало известно, почему Джошуа согласился на бой с Фьюри
"Давно хотел этот бой": Промоутер подтвердил, что Джошуа согласился на поединок с Фьюри "Давно хотел этот бой": Промоутер подтвердил, что Джошуа согласился на поединок с Фьюри
Германия - Испания: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета Германия - Испания: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Сборные16:01
Германия - Испания: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета
Сборные15:38
Польша - Франция: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета
Бокс15:02
Тренер Джошуа выразил недовольство поспешным решением согласиться на бой с Фьюри
Лига Европы14:59
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
Европа14:46
Холанд - лучший игрок АПЛ в августе, Артета - лучший тренер
Бокс14:24
Хэйни: Бой с Ломаченко мне бы понравился
Европа14:11
Барселона объявила о назначении Кройффа новым спортивным директором клуба
Лига конференций13:58
Довбик: Все сыграли на очень высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах
Лига Европы13:51
Гол в ворота Динамо стал третьим лучшим во втором туре Лиги Европы
Теннис13:29
"Гений и пример для любого спортсмена": Месси обратился к Федереру, объявившему о завершении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK