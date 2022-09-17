Джошуа получил контракт на бой с Фьюри

Британцы могут сойтись в ринге в конце текущего года.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сообщил о том, что контракт на бой с Энтони Джошуа уже находится у команды потенциального соперника.

По словам функционера, Джошуа теперь должен подписать соглашение, чтобы мир увидел яркое противостояние.

"Контракты направленны команде Энтони Джошуа. Они должны были получить их в пятницу утром. Теперь мы ждем, когда команда Энтони ознакомятся с документом и подпишет его, чтобы мы могли провести одно из крупнейших событий британского бокса".

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Уоррен заявил о том, что проблем не должно возникнуть при организации поединка.

"Следующим шагом было отправка контрактов команде нашего соперника и мы это сделали. Я сомневаюсь, что возникнут какие-то проблемы. Мы все хотим, чтобы этот бой состоялся", - приводит слова Уоррена Belfast Telegraph.

Ожидается, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут поединок 3-го декабря.

Ранее стало известно, почему Джошуа согласился на бой с Фьюри.