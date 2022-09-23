Промоутер Джошуа: Возобновили переговоры о бое с Фьюри, все идет хорошо

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, как продвигается процесс организации боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

"Мы получили контракт пару дней назад. Он не был таким, который мы ожидали. Тем не менее мы снова возобновили переговоры и теперь все идет хорошо.

Читай также: Промоутер Фьюри: Наиболее важные пункты контракта на бой с Джошуа согласованы

Никто не против проведения этого боя. У нас есть шанс сделать что-то особенное. Когда мы получили контракт, в нем было распределение гонораров 90 на 10. Но сейчас мы настроены, чтобы этот бой состоялся", - приводит слова Хирна Mirror.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри установил для Энтони Джошуа дедлайн дедлайн по поводу решения о проведении боя.