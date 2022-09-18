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Промоутер Фьюри: Наиболее важные пункты контракта на бой с Джошуа согласованы

Представитель чемпиона WBC поделился информацией об организации поединка.
Вчера, 23:08
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images
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Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу боя против Энтони Джошуа.

По словам промоутера, основные детали контракта на предстоящий поединок уже согласованы.

"Оба боксера имеют соглашения с телекомпаниями, поэтому нужно серьезно поговорить на этот счет.

Я не собираюсь вдаваться в детали контракта, у сторон Джошуа могут возникнуть определенные вопросы, а могут и не возникнуть, пусть изучают его.

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Но наиболее важные пункты уже согласованы: процент за этот бой, процент за бой в случае реванша, дата.

Я уверен, что остальные моменты также будут согласованы, потому что обе стороны заинтересованы в том, чтобы этот бой состоялся", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа принял вызов Тайсона Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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