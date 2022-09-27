Уайт вызвался на бой с Джошуа

Британец готов подраться с соотечественником после срыва его поединка с Фьюри.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил о готовности стать соперником Энтони Джошуа, после того как тот не смог договориться о проведении боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Джошуа тренируется для поединка с Фьюри, он должен быть в хорошей форме. Поэтому, если бой с Фьюри не состоится, я готов подраться с Джошуа.

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Сделка на первый бой с Джошуа оказалась легкой. В то время мы оба были с Эдди Хирном. На данном этапе нашей карьеры заключить контракт может быть так же тяжело, как и ему сейчас с Тайсоном Фьюри. Несколько лет назад это было бы легко, потому что мы оба хотели драться друг с другом ", - приводит слова Уайта Boxing News 24/7.

Первый бой между собой британские боксеры провели в декабре 2015 года. Тогда Джошуа нанес Уайту первое поражение в карьере, отправив его в нокаут в седьмом раунде.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с Энтони Джошуа не состоится, поскольку тот не подписал контракт в нужные сроки.