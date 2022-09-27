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Стало известно, против кого и когда Мейвезер проведет следующий бой

Американец продолжит зарабатывать на поединках с популярными людьми.
Сегодня, 10:50
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images
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Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер продолжит проводить выставочные бои.

Промоутерская компания Global Titans анонсировала следующий поединок спортсмена.

Мейвезер проведет бой против видеоблогера Deji. Выставочный поединок состоится 13 ноября на Coca-Cola Arena в Дубае.

Отметим, что Мейвезер 25 сентября в выставочном поединке победил местного бойца ММА Микуру Асакуры. Deji провел по правилам бокса четыре поединка, однако победил лишь в последнем, досрочно победив своего коллегу Fousey. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Флойд Мейвезер
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