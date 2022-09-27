Стало известно, против кого и когда Мейвезер проведет следующий бой

Американец продолжит зарабатывать на поединках с популярными людьми.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер продолжит проводить выставочные бои.

Промоутерская компания Global Titans анонсировала следующий поединок спортсмена.

Мейвезер проведет бой против видеоблогера Deji. Выставочный поединок состоится 13 ноября на Coca-Cola Arena в Дубае.

Отметим, что Мейвезер 25 сентября в выставочном поединке победил местного бойца ММА Микуру Асакуры. Deji провел по правилам бокса четыре поединка, однако победил лишь в последнем, досрочно победив своего коллегу Fousey.