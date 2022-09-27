Уайт: Фьюри нужно закрыть свой большой рот и прекратить нести чушь

Британский представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт высказался по поводу поведения обладателя титула WBC Тайсона Фьюри во время переговоров об организации поединка с Энтони Джошуа.

"Фьюри однозначно нужно остыть. Порой он ведет переговоры только в социальных сетях, где кричит, орет и называет людей большими бомжарами. Я также не фанат Энтони Джошуа, они оба мне не нравятся. В больших боях иногда необходимо терпение. Ему просто нужно закрыть свой большой рот и прекратить нести чушь про большого "Цыганского короля".

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Пусть бой состоится. Ты хочешь этого или нет? Если хочешь, то будь терпеливым. На кону стоит много денег, много другого, так что для этого требуется время. Многое может пойти неправильно. Ему просто необходимо расслабиться", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с Энтони Джошуа не состоится, поскольку тот не подписал контракт в нужные сроки.