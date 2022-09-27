iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайт: Фьюри нужно закрыть свой большой рот и прекратить нести чушь

Британский боксер оценил ситуацию с боем между чемпионом WBC и Джошуа.
Сегодня, 16:31
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images
0 0 0

Британский представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт высказался по поводу поведения обладателя титула WBC Тайсона Фьюри во время переговоров об организации поединка с Энтони Джошуа.

"Фьюри однозначно нужно остыть. Порой он ведет переговоры только в социальных сетях, где кричит, орет и называет людей большими бомжарами. Я также не фанат Энтони Джошуа, они оба мне не нравятся. В больших боях иногда необходимо терпение. Ему просто нужно закрыть свой большой рот и прекратить нести чушь про большого "Цыганского короля".

Читай также: Уайт вызвался на бой с Джошуа

Пусть бой состоится. Ты хочешь этого или нет? Если хочешь, то будь терпеливым. На кону стоит много денег, много другого, так что для этого требуется время. Многое может пойти неправильно. Ему просто необходимо расслабиться", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с Энтони Джошуа не состоится, поскольку тот не подписал контракт в нужные сроки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
0 0 0

Статьи по теме

"Дай подраться настоящим мужчинам": Чарр обратился к Джошуа по поводу боя с Фьюри "Дай подраться настоящим мужчинам": Чарр обратился к Джошуа по поводу боя с Фьюри
Потенциальный соперник Фьюри отреагировал на вызов на бой Потенциальный соперник Фьюри отреагировал на вызов на бой
Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа
Уиттакер: Знаю, что у меня будет еще один бой с Адесаньей Уиттакер: Знаю, что у меня будет еще один бой с Адесаньей
Помочь журналистам

Видео

Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом
просмотров

Последние новости

ММА18:20
Уиттакер: Знаю, что у меня будет еще один бой с Адесаньей
НБА17:54
Ирвинг назвал сумму, которую он потерял, отказавшись от вакцинации
Киберспорт17:50
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа17:29
Защитник Барселоны травмировался на тренировке и пропустит матч с Мальоркой
Формула 117:23
Дебютант Формулы 1 останется в Альфа Ромео на 2023 год
Бокс16:58
"Дай подраться настоящим мужчинам": Чарр обратился к Джошуа по поводу боя с Фьюри
Бокс16:31
Уайт: Фьюри нужно закрыть свой большой рот и прекратить нести чушь
Лига наций15:58
Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии
Лига наций15:25
"Все заряжены": Усик выразил надежду на победу сборной Украины над Шотландией
Европа14:54
Интер потерял на месяц основного полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK