Беллью назвал причину, почему Фьюри нужен бой с Джошуа

Британский боксер Тони Беллью поделился мыслями по поводу потенциального боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

По его мнению, для чемпиона главным стимулом для проведения этого поединка является финансовый аспект.

"Бой с Джошуа - это чисто собрать деньги, так и есть. Фьюри не дерется с Эй Джеем за титул, которого у него нет, или потому, что знает, что Энтони - самая большая шишка в супертяжелом весе.

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Если бы Фьюри хотел пояс, то ему следовало вызвать Александра Усика. Так что для меня и всех остальных очевидно, что бой с Джошуа - это ради шоу и денег.

Фьюри думает, что может легко победить в этом поединке. Из-за недавних поражений Джошуа Тайсон кажется уверенным в том, что это будет легкий бой. Но я убежден, что Джошуа сильнее и решительнее, чем когда-нибудь. К тому же он не отвечает на все разговоры в социальных сетях. Он просто настраивается на бой, а это само по себе прибавляет ему сил. Главное - заблокировать весь шум", - приводит слова Беллью Daily Mail.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен объяснил, почему его клиент подгоняет Энтони Джошуа с подписанием контракта.