Отец Фьюри усомнился в проведении боя Тайсона и Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможном поединке своего сына и Энтони Джошуа.

По словам отца, он не верит, что Джошуа подпишет контракт на бой с Фьюри.

"У нас было желание подраться с Джошуа, но я не думаю, что он подпишет контракт. Мне кажется, что боя не будет. Утром я разговаривал с юристами, и они подтвердили, что Тайсон будет драться 3 декабря. Так что нам придется выбрать соперника. Кто бы ни был готов к этой работе, он может ее получить. Мы хотели Джошуа, но похоже, что бой с ним не состоится в декабре".

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Джон Фьюри считает, что команда британца не хочет подписывать соглашение на поединок.

"У кого-то задергалась задница, и это либо Джошуа, либо его команда. Я считаю, что сливается не Эй Джей, а его коммерческая команда. Для них это бизнес. У них огромное эго, и я не думаю, что кто-то из них, особенно Эдди Хирн хочет проиграть "Цыганскому королю", - сказал Джон Фьюри в интервью talkSPORT.

Ранее отец Фьюри предположил, почему Александр Усик избегает Тайсона.