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Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии

Британец хочет выйти в ринг против статусного соперника.
Сегодня, 10:00
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images
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Британский супертяжеловес Джо Джой заявил, что готов провести поединок с Энтони Джошуа.

По словам Джойса, он выйдет в ринг с соотечественником, если тот не подпишет контракт на бой с Тайсоном Фьюри. При этом, Джо назвал условие, чтобы поединок состоялся позднее в декабре.

"Если Фьюри и Джошуа не боксируют, тогда я вступлюсь. 3 декабря для меня тяжело с Тайсоном Фьюри, но Эдди Хирн, ты можешь позвонить своему новому лучшему другу Фрэнку Уоррену и я займу место рядом с Энтони 17 декабря. Этот бой легко сделать!", - написал Джойс в Twitter.

Напомним, Фьюри и Джошуа ведут переговоры по поводу поединка, однако сейчас они не могут договориться о подписании контракта.

Ранее стало известно, с кем Фьюри может провести бой, если Джошуа не согласится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Джо Джойс
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