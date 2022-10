Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии

Британский супертяжеловес Джо Джой заявил, что готов провести поединок с Энтони Джошуа.

По словам Джойса, он выйдет в ринг с соотечественником, если тот не подпишет контракт на бой с Тайсоном Фьюри. При этом, Джо назвал условие, чтобы поединок состоялся позднее в декабре.

"Если Фьюри и Джошуа не боксируют, тогда я вступлюсь. 3 декабря для меня тяжело с Тайсоном Фьюри, но Эдди Хирн, ты можешь позвонить своему новому лучшему другу Фрэнку Уоррену и я займу место рядом с Энтони 17 декабря. Этот бой легко сделать!", - написал Джойс в Twitter.

If Fury and AJ aren’t fighting then I’ll step in. December 3rd is tight for me @Tyson_Fury, but @EddieHearn you can give your new best mate @frankwarren_tv a call and I’ll take the 17th slot with AJ.

Easy fight to make!

☎️ #THEJUGGERNAUT 👊🏾 https://t.co/GKK91DrCHQ