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Стало известно, с кем Фьюри может провести бой, если Джошуа не согласится

Боксер решительно настроен провести бой в текущем году.
Сегодня, 08:04
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри желает провести свой следующий бой в текущем году.

Британец ведет переговоры с Энтони Джошуа, однако стороны так и не могут договориться о проведении поединка.

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Отец Фьюри Джон заявил о том, что его сын рассматривает трех других кандидатов на бой.

"Мы смотрим на других бойцов. Смотрим на Энди Руиса, Луиса Ортиса, Филипа Хрговича и всех остальных, кто хочет драться. Это хороший бизнес", - приводит слова Джона Фьюри The Daily Mail.

Стоит отметить, что Тайсон принял вызов немецкого боксера Мануэля Чарра, однако контракт на бой так и не подписал.

Ранее сообщалось, что Энди Руис готов выйти вместо Джошуа на бой против Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри джон фьюри
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