"Не хочет драться": Отец Фьюри поддал сомнению проведение поединка с Джошуа

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу возможного боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По его мнению, Эй Джей не горит желанием подписывать контракт и поединок в этом году организовать не удастся.

"Я сомневаюсь, что бой состоится. Я не думаю, что он пройдет в этом году. Это очень сомнительно. Мы бы провели его хоть завтра. Вы не представляете, как мы ходим по пятам за Джошуа и его командой. Он просто не хочет драться.

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Я думаю, у Джошуа есть сомнения насчет боя. Знаете, контракт у них на руках уже больше месяца. Ничего не произошло. Как вы видите, они хотят ходить туда-сюда на протяжении года-двух. Точно так же было с Деонтеем Уайлдером. Мы не хотим этого.

Тайсон это закончил и установил дедлайн, так как хочет подписать контракт. Он желает поехать в лагерь, а затем устроить бой. Соглашайтесь драться и дайте фанатам то, чего они хотят. Мы не заинтересованы ходить вокруг да около", - приводит слова Джона Фьюри Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Фьюри установил для Джошуа новый крайний срок для подписания контракта на бой.