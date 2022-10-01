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Энди Руис готов выйти вместо Джошуа на бой против Фьюри

Американский мексиканец не против заменить Энтони, если он так и не подпишет контракт на поединок.
Вчера, 22:48
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images
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Эпопея по поводу чемпионского боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа продолжается. Сначала "Цыганский король" заявил, что никакого боя не будет, а спустя всего несколько дней было объявлено, что у Джошуа есть 14 дней, чтобы подписать контракт.

Пока два британца все не определятся, что им делать, бывший чемпион мира Энди Руис выразил готовность сразиться с Фьюри.

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"Поехали! Это будет отличный бой для бокса", - так Энди Руис у себя в Stories в Instagram прокомментировал слова отца Фьюри.

Напомним, что отец Тайсона Фьюри, Джон, выразил сомнение, что его сын выйдет на ринг против Энтони Джошуа в этом году. Вместо этого они готовы рассмотреть другие варианты, среди которых и находится Руис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Энди Руис
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