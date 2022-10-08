Джошуа продемонстрировал силу своего удара
Британский экс-чемпион измерил свою мощь.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа решил продемонстрировать силу своего удара на аттракционе груше-силомере.
Британский боксер зарядил по капле хуком с левой, показав результат 965 баллов, что стало рекордом этого автомата.
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"Не могу поверить, что не выбил 999", - отреагировал на свой показатель Джошуа.
Соответствующее видео в своих социальных сетях опубликовала стриминговая платформа DAZN.
Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн объяснил, почему сорвался бой с Тайсоном Фьюри.