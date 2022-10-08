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Джошуа продемонстрировал силу своего удара

Британский экс-чемпион измерил свою мощь.
Сегодня, 12:59
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа решил продемонстрировать силу своего удара на аттракционе груше-силомере.

Британский боксер зарядил по капле хуком с левой, показав результат 965 баллов, что стало рекордом этого автомата.

Читай также: Промоутер сообщил, когда и где Джошуа может провести следующий бой

"Не могу поверить, что не выбил 999", - отреагировал на свой показатель Джошуа.

Соответствующее видео в своих социальных сетях опубликовала стриминговая платформа DAZN.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн объяснил, почему сорвался бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа
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