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Промоутер сообщил, когда и где Джошуа может провести следующий бой

Представитель британского боксера поделился планами своего подопечного.
Вчера, 23:09
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что его клиент рассчитывает провести еще один бой в этом году.

По словам промоутера, команда британского боксера хотела бы организовать его следующий поединок 17 декабря на Уэмбли.

"Мы думаем о дате и месте проведения следующего боя. Нам нравится дата - 17 декабря. Прекрасный вариант. Рассматриваем стадион Уэмбли. Прекрасная арена, но только с точки зрения размера.

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Эй Джей хочет боя. Он упорно тренируется. 3 декабря никогда не являлось идеальной датой. Я говорил это миллион раз. Мы хотели 17 декабря. Они сказали нам, что нет, единственный способ получить бой - это 3 декабря, и Эй Джей сказал, что готов сразиться в этот день.

Дайте ему немного больше времени. Он все еще восстанавливается после поражения в 12-раундовом поединке против лучшего бойца вне зависимости от весовой категории", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее Эдди Хирн сообщил о срыве переговоров об организации боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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