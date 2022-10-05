Промоутер Джошуа объяснил, почему сорвался бой с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о том, что бой его подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри был сорван.

По словам функционера, невозможно за короткий срок договориться о проведении поединка топовых спортсменов.

"Около двух или трех недель назад Боб Арум сказал, что нет ни единого шанса в мире, что этот бой состоится. Затем он вышел и заявил: "Все согласовано, это просто вина Эдди Хирна". Так что меня легко обвинить. Меня обвиняют даже тогда, когда проходит плохой бой. Теперь я привык к этому, я не против".

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"Такие большие бои не устраивают за две недели. Реальность такова, что когда два бойца имеют огромные коммерческие соглашения с разными трансляторами, это требует времени. Конечно, сейчас мы пропустили два дедлайна, которые были финальными. Так что я не знаю. Я не говорил с Queensbury с прошлого четверга", - сказал Хирн в интервью talkSPORT.

Ранее промоутер сообщил, когда и где Джошуа может провести следующий бой.