Валлин призвал Джошуа отказаться от боя с Фьюри

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о том, что Энтони Джошуа хочет провести бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам шведа, британскому боксеру рано выходить в ринг против своего соотечественника.

"Это слишком быстро, слишком рано для Джошуа. Он возвращается после двух поражений, поэтому его уверенность не может сейчас находиться на высочайшем уровне. На его месте я бы провел 2-3 поединка, прежде чем соглашаться на такой бой".

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"Если у Джошуа нет травм, то, возможно, он выйдет на ринг и выдаст хороший бой. Но Фьюри будет большим фаворитом. Я думаю, что у Тайсона есть инструменты, чтобы заставить Джошуа выглядеть плохо и сомневаться в себе", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, что в последних двух боя Джошуа уступил Александру Усик решением судей.

Ранее сообщалось, что Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии.