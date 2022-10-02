iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Валлин призвал Джошуа отказаться от боя с Фьюри

Швед отметил состояние британского боксера после поражений от Александра Усика.
Сегодня, 14:40
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images
0 0 0

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о том, что Энтони Джошуа хочет провести бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам шведа, британскому боксеру рано выходить в ринг против своего соотечественника.

"Это слишком быстро, слишком рано для Джошуа. Он возвращается после двух поражений, поэтому его уверенность не может сейчас находиться на высочайшем уровне. На его месте я бы провел 2-3 поединка, прежде чем соглашаться на такой бой".

Читай также: "Не хочет драться": Отец Фьюри поддал сомнению проведение поединка с Джошуа

"Если у Джошуа нет травм, то, возможно, он выйдет на ринг и выдаст хороший бой. Но Фьюри будет большим фаворитом. Я думаю, что у Тайсона есть инструменты, чтобы заставить Джошуа выглядеть плохо и сомневаться в себе", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, что в последних двух боя Джошуа уступил Александру Усик решением судей.

Ранее сообщалось, что Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Отто Валлин
0 0 0

Статьи по теме

Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии
Чеботарь добыл 12-ю победу на профессиональном уровне Чеботарь добыл 12-ю победу на профессиональном уровне
Манчестер Сити разгромил МЮ с помощью хет-триков Холанда и Фодена Манчестер Сити разгромил МЮ с помощью хет-триков Холанда и Фодена
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа18:00
Манчестер Сити разгромил МЮ с помощью хет-триков Холанда и Фодена
НБА17:34
"Аквамен" продлил контракт с Мемфисом
Украина17:25
Луческу: Динамо допускало много ошибок в матче против Миная
НБА17:00
Шакил О'Нил хочет приобрести Финикс совместно с Джеффом Безосом
Украина16:55
Черноморец уступил Александрии, использовав за матч трех голкиперов
Формула 116:36
Алонсо - рекордсмен Формулы 1 по количеству проведенных Гран-при
Евро-202416:20
Жеребьевка Евро-2024: онлайн-трансляция
Бокс16:12
Бокс: расписание боев
Европа16:00
Лунин сыграет против Шахтера?: Куртуа получил травму
Европа15:56
Барселона готова продать Гризманна в Атлетико за 20 млн евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK