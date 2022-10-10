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"Нехватка яиц у Энтони": Фьюри - о срыве боя с Джошуа

Британец отметил трусость своего соотечественника.
Сегодня, 09:13
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о том, что сорвался его поединок Энтони Джошуа.

По словам британца, Джошуа не захотел подписывать контракт, ведь испугался его.

"Я скажу предельно честно, нашему поединку помешала нехватка яиц у Эй Джея. Джошуа не хотел боя, не продвигал его. Он не подписал контракт. Я не знаю о ситуации с коммерческими правами. Для меня это звучит как очередное д***мо, оправдания. Как я уже сказал, это нехватка яиц со стороны Джошуа или нехватка…".

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"Я пытаюсь подобрать правильное слово. Нужно быть уверенным. Если ты мужчина, будь уверен в своей команде и убедись, что все д*рьмо сделано. Но я бы сказал, что это нехватка яиц", - заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее сообщалось, что Фьюри изменил сроки объявления имени следующего соперника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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