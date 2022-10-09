Фьюри изменил сроки объявления имени следующего соперника

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, когда объявит имя своего следующего соперника для боя, запланированного на 3 декабря в Кардиффе.

Изначально будущего оппонента должны были назвать до конца текущей недели, но в воскресенье британский боксер сообщил, что этот вопрос был отложен до следующей недели.

"Я не думаю, что сейчас что-то подписано, но мы готовимся анонсировать бой на следующей неделе. Анонс оппонента неизбежно будет на следующей неделе.

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Мне кажется, на рассмотрении четыре или пять боксеров. Один из них будет выбран на следующей неделе.

Фактор выбора? Это как считалка, кого из этих ребят я сделаю миллионером. Потому что это то, с чем мы имеем дело. Это, по сути, будет тот, кому я дам лотерейный билет", - сказал Фьюри в комментарии SecondsOut.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри вел переговоры об организации боя с бывшим чемпионом Энтони Джошуа, но в итоге промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой сорвался.

Отец чемпиона WBC Джон Фьюри также заявлял, что в качестве соперников рассматриваются Энди Руис, Луис Ортис и Филип Хргович.

Кроме того, на поединок с Фьюри претендует Мануэль Чарр, который уже не раз заявлял, что подписал контракт на бой.