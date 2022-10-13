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Стали известны потенциальные соперники Джошуа

Британец должен заслужить поединок, на кону которого будет чемпионский пояс.
Сегодня, 10:44
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не будет проводить поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен обратился к команде Джошуа, предложив ему несколько кандидатов.

"Если Джошуа все-таки хочет драться, есть два замечательных боя - с Джойсом и Дюбуа".

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"Оба занимают топ-позиции своих организаций, оба в шаге от титула, причем один из них - "временный" чемпион (по версии WBO), и это Джо, а Даниэль - "регулярный" чемпион WBА. Так что для Джошуа есть и такой путь назад, на вершину, если он хочет поговорить об этом", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Ранее промоутер Джошуа объяснил, почему сорвался бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа
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