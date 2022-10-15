Джойс предположил, почему сорвался бой Фьюри с Джошуа

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс предположил, почему Энтони Джошуа не спешил с подписанием контракта на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксера, бывший чемпион сначала хотел бы провести пару более легких поединков перед большой схваткой, чтобы вернуть себе уверенность.

"Возможно, Джошуа проведет один-два более легких боя, а затем будет стремиться к еще одному большому. Но я не знаю. Он бизнесмен, ему нужно быть умным. Вероятно, поэтому Джошуа не согласился на поединок с Фьюри. Возможно, он хочет вернуться и повысить свою уверенность.

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На этом уровне все бои тяжелые. Джошуа бьет сильно. Даже когда он боксирует на задней ноге, его удары чрезвычайно тяжелые. Он большой и быстрый парень, обладающий мощным ударом. Он немного моложе. Это еще один отличный, сложный бой. Все они являются или были чемпионами в супертяжелом весе не просто так. Они жесткие парни", - приводит слова Джойса Metro.

Отметим, ранее Джо Джой заявил, что готов провести поединок с Энтони Джошуа.