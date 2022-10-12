Промоутер Джошуа назвал двух потенциальных соперников на следующий бой

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о дальнейшем развитии карьеры его клиента.

По словам менеджера, в своем следующем бою британский боксер может встретиться в ринге с Отто Валлином или Джо Джойсом.

"Порой всплывает имя Отто Валлина. Конечно, он провел хороший бой с Тайсоном Фьюри. Это может быть кто угодно из топ-15 рейтинга. Поединок с Джо Джойсом - это хороший, жесткий бой.

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Я думаю, что Джошуа открыт к любому сопернику, бой с которым будет большим в Великобритании. Но, как по мне, давайте посмотрим, что будет с командой Эй Джея, если он не получит бой с Фьюри, и кажется, что он его не получит. Я считаю, что тогда мы проведем два быстрых поединка, чтобы машина завелась, уверенность вернулась, и Джошуа стал трехкратным чемпионом мира", - приводит слова Хирна Express.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн объяснил, почему сорвался бой с Тайсоном Фьюри.