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Тайсон Фьюри жестко потроллил Тоттенхэм во время коллаборации с лондонским клубом

Фанат Манчестер Юнайтед всегда предан своему коллективу.
Сегодня, 12:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет третий поединок против Дерека Чисоры.

Боксеры впервые встретились в преддверии боя в Лондоне (Англия) на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

"Цыганский король" начал рекламировать трилогию, которая должна пройти 3 декабря текущего года.

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Британец сфотографировался на фоне футболки лондонского клуба, где была нанесена дата боя. Фьюри, который является фанатом Манчестер Юнайтед, не упустил возможность потроллить "шпор", которые недавно проиграли "красным дьяволам" (0:2).

"Спасибо, Тоттенхэм! На сегодня, 3 декабря... и вчера вечером", - написал Тайсон в Instagram, добавив смайлик в виде сердца рядом с Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что на стадионе Тоттенхэма пройдет второй крупный поединок. До этого в сентябре прошлого года Александр Усик победил Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед Тайсон Фьюри
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