Троллинг дня: Роналду высмеяли тепловой картой в матче Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

Португалец не смог смириться с тем, что в очередной раз не сыграл в АПЛ.

В рамках 12-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Тоттенхэм (2:0).

Нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду не принял участие в матче, хоть длительное время разминался на бровке.

37-летний португалец, поняв, что не появится на поле, решил уйти в туннель стадиона на 90-й минуте, не дожидавшись финального свистка.

Футбольные болельщики решили пошутить над Роналду, создав тепловую карту португальца в матче. Они изобразили Криштиану, который просидел на скамейке запасных и его путь в туннель.

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Примечательно, что главный тренер команды Эрик тен Хаг не знал, что Роналду уйдет раньше в туннель.

"Я видел его, но не разговаривал с ним. Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сегодня мы празднуем победу. А дальше нужно готовиться к матчу с Челси", - сказал Тен Хаг на пресс-конференции.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 играх, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм.