iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шутки в сторону: Касильяс заявил, что его аккаунт в Twitter взломали

Никаких признаний в гомосексуализме и оправданий это шуткой не было.
Сегодня, 18:34
Икер Касильяс / Getty Images
Икер Касильяс / Getty Images
0 0 0

Казалось, что в мире футбола произошел еще один камин-аут, причем в исполнении иконы мадридского Реала Икера Касильяса.

После признания в своей гомосексуальности путем публикации поста в Twitter, экс-вратарь "бланкос" удалил его, признавшись, что это была шутка, так как ему надоели слухи испанских СМИ относительно его отношений.

Однако, как позже стало известно, его аккаунт в социальной сети был взломан, о чем он сам сообщил.

"Аккаунт взломали. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, еще больше извинений перед ЛГБТ-сообществом".

Напомним, что в 2021 году Касильяс развелся со своей женой журналисткой Сарой Карбонеро после 12 лет совместной жизни. После этого Икеру приписывали романы со многими женщинами, в том числе с бывшей женой Жерара Пике Шакирой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Икер Касильяс
0 0 0

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Дубль Буяльского принес Динамо разгромную победу над Рухом Дубль Буяльского принес Динамо разгромную победу над Рухом
Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Бокс21:36
Фьюри: Я действительно хочу уйти из спорта, но "Цыганский король" без бокса - одинокий, ужасный, грустный человек
Украина21:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина21:00
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа20:51
Арсенал без Зинченко одержал победу над Ливерпулем и вернул себе лидерство в АПЛ
Украина20:37
Дубль Буяльского принес Динамо разгромную победу над Рухом
Европа20:27
Ренн перед вторым матчем с Динамо разгромил Нант
Европа20:24
Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед
Формула 119:53
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 119:51
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула 119:45
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK