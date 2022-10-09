Шутки в сторону: Касильяс заявил, что его аккаунт в Twitter взломали

Никаких признаний в гомосексуализме и оправданий это шуткой не было.

Казалось, что в мире футбола произошел еще один камин-аут, причем в исполнении иконы мадридского Реала Икера Касильяса.

После признания в своей гомосексуальности путем публикации поста в Twitter, экс-вратарь "бланкос" удалил его, признавшись, что это была шутка, так как ему надоели слухи испанских СМИ относительно его отношений.

Однако, как позже стало известно, его аккаунт в социальной сети был взломан, о чем он сам сообщил.

"Аккаунт взломали. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, еще больше извинений перед ЛГБТ-сообществом".

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Напомним, что в 2021 году Касильяс развелся со своей женой журналисткой Сарой Карбонеро после 12 лет совместной жизни. После этого Икеру приписывали романы со многими женщинами, в том числе с бывшей женой Жерара Пике Шакирой.