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Футбол

Касильяс своеобразно пошутил над испанскими СМИ

Испанец сделал фейковое заявление о своей сексуальной ориентации.
Сегодня, 16:53
Икер Касильяс
Икер Касильяс
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Икер Касильяс подорвал информационное пространство смелым заявлением.

Экс-голкипер "признался" в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Надеюсь, вы продолжите меня уважать. Я гей. Счастливого воскресенья", - заявил испанец в Twitter.

Позже к словам Касильяса присоединился Карлес Пуйоль.

"Пришло время рассказать нашу историю, Икер", - написал многолетний капитан каталонской Барселоны.

Впрочем оказалось, что все это своеобразная шутка. Касильяс устал от многочисленных слухов связанных с его персоной. Свой твит он уже удалил.

Испанцу приписывают роман с актрисой Алехандрой Оньевой. Данным твитом бывший вратарь иронизировал над СМИ, которые распространяют лживую информацию о нем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Икер Касильяс юмор
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