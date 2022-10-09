Касильяс своеобразно пошутил над испанскими СМИ

Испанец сделал фейковое заявление о своей сексуальной ориентации.

Икер Касильяс подорвал информационное пространство смелым заявлением.

Экс-голкипер "признался" в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Надеюсь, вы продолжите меня уважать. Я гей. Счастливого воскресенья", - заявил испанец в Twitter.

Позже к словам Касильяса присоединился Карлес Пуйоль.

"Пришло время рассказать нашу историю, Икер", - написал многолетний капитан каталонской Барселоны.

Впрочем оказалось, что все это своеобразная шутка. Касильяс устал от многочисленных слухов связанных с его персоной. Свой твит он уже удалил.

Испанцу приписывают роман с актрисой Алехандрой Оньевой. Данным твитом бывший вратарь иронизировал над СМИ, которые распространяют лживую информацию о нем.