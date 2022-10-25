Промоутер Джошуа назвал потенциального соперника на следующий бой

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами своего клиента.

По словам промоутера, приоритетной кандидатурой в качестве соперника для экс-чемпиона команда британского боксера рассматривает его соотечественника Диллиана Уайта.

"Бой будет, возможно, в январе или феврале. Это то, на что мы рассчитываем. Что касается соперника, то мы обсуждали этот вопрос на днях. Энтони хочет драться с Диллианом Уайтом.

Читай также: "Никогда": Фьюри сделал громкое заявление о бое с Джошуа

Диллиан в следующем бою встретится с Франклином, который является очень непростым оппонентом. Сначала нужно увидеть, чем закончится этот поединок. Думаю, что Уайт является приоритетом для Джошуа", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее менеджер Деонтея Уайлдера оценил возможность проведения боя с Энтони Джошуа.