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Промоутер Джошуа назвал потенциального соперника на следующий бой

Команда британского боксера определилась с приоритетным вариантом.
Сегодня, 11:40
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
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Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами своего клиента.

По словам промоутера, приоритетной кандидатурой в качестве соперника для экс-чемпиона команда британского боксера рассматривает его соотечественника Диллиана Уайта.

"Бой будет, возможно, в январе или феврале. Это то, на что мы рассчитываем. Что касается соперника, то мы обсуждали этот вопрос на днях. Энтони хочет драться с Диллианом Уайтом.

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Диллиан в следующем бою встретится с Франклином, который является очень непростым оппонентом. Сначала нужно увидеть, чем закончится этот поединок. Думаю, что Уайт является приоритетом для Джошуа", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что боксеры уже встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее менеджер Деонтея Уайлдера оценил возможность проведения боя с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Диллиан Уайт
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