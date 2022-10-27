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Тайсон Фьюри исполнил легендарную песню, под которую выходит на ринг

Британец намерен собрать средства для благотворительной цели.
Сегодня, 09:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел благотворительную акцию.

Британский боксер исполнил любимую в Великобритании песню Sweet Caroline, которую почти всегда включают перед боями.

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Фьюри спел песню, чтобы собрать средства на благотворительность - в центр мужского психического здоровья. Хит будет доступен в музыкальных сервисах в ноябре.

"Я всегда хотел быть певцом, хотя пою я довольно хре**во. Вот результат моих усилий", - сказал Фьюри.

Напомним, 3 декабря Фьюри проведет свой следующий бой, где его соперником будет Дерек Чисора.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол в агрессивной манере бросил вызов Тайсону Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри
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