Тайсон Фьюри исполнил легендарную песню, под которую выходит на ринг
Британец намерен собрать средства для благотворительной цели.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел благотворительную акцию.
Британский боксер исполнил любимую в Великобритании песню Sweet Caroline, которую почти всегда включают перед боями.
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Фьюри спел песню, чтобы собрать средства на благотворительность - в центр мужского психического здоровья. Хит будет доступен в музыкальных сервисах в ноябре.
"Я всегда хотел быть певцом, хотя пою я довольно хре**во. Вот результат моих усилий", - сказал Фьюри.
Напомним, 3 декабря Фьюри проведет свой следующий бой, где его соперником будет Дерек Чисора.
Ранее сообщалось, что Джейк Пол в агрессивной манере бросил вызов Тайсону Фьюри.