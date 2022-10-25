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Джейк Пол в агрессивной манере бросил вызов Тайсону Фьюри

Американский блогер оставил необычное послание британскому чемпиону.
Сегодня, 08:40
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images
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Звездный видеоблогер Джейк Пол, который несколько лет назад начал свою профессиональную карьеру боксера, бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

Американский блогер обратился к "Цыганскому королю", заявив, что намерен выйти в ринг с ним после своего поединка с Андерсоном Сильвой.

"Через шесть дней я буду драться с Андерсоном Сильвой, а после этого толстый Джейк поднимается в супертяжёлый вес для того, чтобы подраться с моим братом от другой матери Тайсоном Фьюри", - написал Джейк.

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Пол также добавил видео, на котором он работает на спидбэге, облаченный в костюм телесного цвета, создающий ощущение растолстевшего человека.

"После того как я поднялся в супертяжи, Тайсон Фьюри что-то притих. Где же ты, ссыкло?", - сказал Пол, сопроводив свою речь рычанием.

Напомним, поединок Пола и Андерсона Сильвы пройдет 30 октября. В свою очередь, Тайсон Фьюри выйдет в ринг с Дереком Чисорой 3 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джейк Пол
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