Джейк Пол в агрессивной манере бросил вызов Тайсону Фьюри

Звездный видеоблогер Джейк Пол, который несколько лет назад начал свою профессиональную карьеру боксера, бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

Американский блогер обратился к "Цыганскому королю", заявив, что намерен выйти в ринг с ним после своего поединка с Андерсоном Сильвой.

"Через шесть дней я буду драться с Андерсоном Сильвой, а после этого толстый Джейк поднимается в супертяжёлый вес для того, чтобы подраться с моим братом от другой матери Тайсоном Фьюри", - написал Джейк.

Пол также добавил видео, на котором он работает на спидбэге, облаченный в костюм телесного цвета, создающий ощущение растолстевшего человека.

"После того как я поднялся в супертяжи, Тайсон Фьюри что-то притих. Где же ты, ссыкло?", - сказал Пол, сопроводив свою речь рычанием.

