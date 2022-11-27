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Джошуа признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри

Британский боксер рассказал, кому отдаст предпочтение в поединке за звание абсолюта.
Сегодня, 17:18
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Энтони Джошуа высказался по поводу возможного боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британского боксера, он хотел вернуть на родину утраченные в поединке с украинцем пояса и для него стало серьезным ударом поражение от него. Теперь же он будет поддерживать своего соотечественника в потенциальном бою.

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"После моего последнего боя вы видели, что для меня значит возможность подраться за звание абсолютного чемпиона. Нравится вам это или нет, но это была чистая страсть. Если вам не нравится, то не смотрите. Для меня главное - бои. Я люблю это, это моя страсть. И я хочу побеждать.

Я хотел вернуть титулы домой. Это была страсть. Я хотел вернуть пояса в Великобританию и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Но я проиграл, и это меня убило. Тем не менее я буду поддерживать Фьюри в этом бою", - сказал Джошуа в комментарии iD Boxing.

Ранее Тайсон Фьюри, несмотря на все предыдущие заявления, сообщил, что хотел бы провести бой с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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