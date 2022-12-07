"Очень сложно": Валлин оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин высказался о возможном поединке между чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению шведского боксера, фаворитом будет британец, а для украинца этот бой будет невероятно сложным, поскольку он значительно уступает сопернику в габаритах.

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"Усику будет очень сложно, потому что он меньше. Он, вероятно, окажется слишком маленьким для Фьюри. Какой у него рост? Где-то 189-192 см. Посмотрим. Хотя я считал, что и для Джошуа он будет слишком маленьким, но это оказалось не так.

Для меня Фьюри всегда будет фаворитом, но нельзя списывать Усика со счетов. Он может затянуть бой. Александр - умный боец, он давно в боксе, имеет много опыта. Так что это будет интересно", - сказал Валлин в комментарии iFL TV.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с Александром Усиком.