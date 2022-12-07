"По всем пунктам лучше": Промоутер выразил уверенность в досрочной победе Фьюри над Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу возможного боя его клиента с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По словам главы компании Queensbury Promotions, он уверен, что британец одержит досрочную победу, поскольку превосходит украинца по всем параметрам.

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"Я думаю, что Тайсон остановит его. Просто он очень большой, слишком большой для Усика. Я думаю, что они очень похожи в плане навыков и боксерского мышления, но все же Тайсон немного лучше во всех направлениях.

Усик действительно хорош. Он был потрясающим тяжеловесом и отличный супертяжеловес. Но, если посмотреть на парней, то Тайсон по всем пунктам лучше", - цитирует Уоррена Boxing News 24.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с Александром Усиком.