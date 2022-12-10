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"Резюме лучше": Промоутер объяснил, в чем Джошуа превосходит Фьюри

Хирн оценил поединки двух британских боксеров.
Сегодня, 19:52
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сравнил своего подопечного Энтони Джошуа и обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

По его мнению, его клиент превосходит соотечественника послужным списком, поскольку никогда не искал легких боев.

"Это не стиль Джошуа. Это Тайсон Фьюри вызывает всех подряд. Резюме Энтони Джошуа лучше, если сравнивать с послужным списком Тайсона.

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Фьюри дрался с Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером. Вот и все, если говорить о победах над элитными бойцами. Да, Диллиан Уайт был хорошим бойцом, но я сейчас говорю о лучших из лучших.

Тайсон всегда старался подобрать более легкий вариант. К примеру, Шварц, Пьянета, Сефери, Хаммер. У Джошуа таких имен за последние десять боев в послужном списке нет", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Тайсон Фьюри обвинил Энтони Джошуа в том, что тот сбежал от боя с ним.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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