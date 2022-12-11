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Теофимо Лопес одержал победу над Мартином, побывав в нокдауне

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона провел второй бой в новой весовой категории.
Сегодня, 07:45
Лопес победил Мартина / Getty Images
Лопес победил Мартина / Getty Images

В ночь с 10 на 11 декабря в Нью-Йорке на Madison Square Garden состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок в элиминаторе WBC в первом полусреднем весе между американцем Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО) и испанцем Сандором Мартином (40-3, 13 КО).

Для бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе этот бой стал вторым после подъема в новую для него весовую категорию.

Лопес от начала поединка захватил инициативу, а Мартин старался действовать на контратаках. В начале второго раунда американец оказался на настиле ринга после хука, а рефери открыл счет.

Источник: Getty Images

Тем не менее американец не был потрясен, после нокдауна он только увеличил темп боя и разбил оппоненту нос.

Лопес продолжал увеличивать давление, но никак не мог прижать Мартина к канатам, который успешно уходил от этого за счет работы ног и выбрасывал встречные удары.

В седьмом раунде американец снова опустился на канвас, но на этот раз нокдаун отсчитан не был, поскольку удар пришелся по затылку. В заключительных раундах Лопес продолжал выбрасывать больше ударов, а Мартин контратаковал.

В результате победа раздельным решением судей была присуждена американскому боксеру: 95-94 в пользу Мартина и 97-92, 96-93 в пользу Лопеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес

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