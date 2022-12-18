Хирн оценил возможность проведения боя Фьюри с Джошуа

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал возможность проведения боя против Тайсона Фьюри, учитывая постоянные противоречивые заявления обладателя пояса WBC.

Промоутер призвал не относиться на полном серьезе к словам "Цыганского короля". При этом, по его утверждению, поединок между Фьюри и Джошуа - это не вопрос ближайшего будущего.

"Фьюри потом даст еще одно интервью, в котором скажет, что не будет доволен своей карьерой, если не подерется с Джошуа. Если вы всерьез воспринимаете хотя бы одно его слово, то вы наивный. Но Фьюри интересен, он шоумен.

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Вы должны быть достаточно глупыми, если считаете, что Тайсон подерется с Джо Джойсом вместо Джошуа, когда бой с Энтони стоит в семь-девять раз дороже. Но посмотрим, как все будет.

В данный момент нет особого смысла это обсуждать, потому что Джошуа сфокусирован на марте или начале апреля, а Фьюри может подраться с Усиком", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее Фьюри утверждал, что больше никогда не выйдет в ринг против Джошуа после недавнего срыва боя, а позже заявил, что готов с ним подраться даже бесплатно.