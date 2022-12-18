"Усика никто не знает": Отец Фьюри видит для сына более приоритетного соперника, чем украинец

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу возможного поединка против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика.

Фьюри-старший уверен, что украинец не является достаточно популярным, чтобы считаться приоритетной целью для его сына. По его мнению, более громкий бой сейчас можно было бы устроить с Энтони Джошуа.

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"Сейчас дело не в деньгах, а в гордости. Главное, что мы делаем в том месте, где живем и которое любим, не правда ли? Главное - наша страна. Нужно здесь все зачистить. Поэтому я считаю, что в Великобритании и во всем мире бой Тайсона с Джошуа больше, чем поединок с Усиком.

Кто знает украинского кролика за пределами Украины? Его никто не знает в Америке, его никто нигде не знает. А вот Эй Джей известен во всем мире", - приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

Отметим, ранее Тайсон Фьюри в очередной раз изменил свое мнение по поводу боя с Энтони Джошуа, заявив, что готов подраться с ним даже бесплатно.