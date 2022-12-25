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Джошуа: Умираю от желания снова завоевать чемпионский титул

Англичанин желает вновь стать первым номером в мире.
Сегодня, 21:21
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа заявил, что намерен себе все чемпионские пояса.

"Мне нравится, что мое имя постоянно на слуху. У меня есть возможность вернуться на вершину. Буду драться с тем, кто готов.

Я точно готов, и намерен солидно пошуметь в наступающем году. Если быть последовательным и держать себя в форме, то все обязательно получится.

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Умираю от желания снова завоевать чемпионский титул. Это единственное, что занимает мое сердце и душу", – сказал Джошуа в интервью The Sun.

Напомним, 20 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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