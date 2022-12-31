Менеджер Джошуа заявил, что Энтони проведет бой с Фьюри

Фредди Каннингем, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил о том, что его подопечный проведет поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, боксеры имеют желание провести поединок между собой, несмотря на разногласие.

"Мы пытались сделать этот бой в декабре, и думаю, что этим все сказано, не так ли? Этот поединок состоится".

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"Оба парня хотят поединок. Я знаю, что они оба говорят по этому поводу, но я также знаю, что происходит за кулисами с обеих сторон. Ребята желают этого сражения. Они не хотят закончить карьеру без этого поединка. Потому как только станет возможно, мы обязательно проведем его", - приводит слова менеджера Boxing Social.

Ранее стало известно, когда может состояться анонс боя Усик - Фьюри.