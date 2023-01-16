Паркер бросил вызов Уайлдеру

Новозеландец желает провести поединок против одного из лучшего боксера дивизиона.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил о том, что намерен провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

По словам опытного боксера, он не боится, что Уайлдер является самым грозным панчером дивизиона.

"Деонтей одержал хорошую победу в последнем бою, нокаутировав Роберта Хелениуса в первом раунде. Уайлдер показал, что у него все еще есть эта мощная правая рука. Если все пройдет хорошо, то мы можем организовать бой", - приводит слова Паркера Ring News 24.

Отметим, что Джозеф Паркер проведет бой с Джеком Мэсси 22-го января на Manchester Arena в Манчестере, Великобритания. Если ему удастся победить, то он будет настаивать на поединке с Уайлдером.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, когда может состояться бой с Уайлдером.