Промоутер Джошуа сообщил, когда может состояться бой с Уайлдером

Эдди Хирн не исключает, что поединок могут организовать раньше, чем предполагается сейчас.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями по поводу потенциального боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что британский боксер планирует в апреле выйти в ринг против бойца из Топ-15 рейтингов, летом - против Диллиана Уайта, а ближе к концу года - против Деонтея Уайлдера или Тайсона Фьюри. Тем не менее Хирн не исключает, что поединок с американцем может состояться уже летом этого года.

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"У нас есть открытая линия с менеджером Уайлдера Шелли Финкелем. Деонтей собирается драться с Энди Руисом. Этот бой уже санкционирован, а Эй Джей вернется в первую неделю апреля. Энтони будет драться против парня из Топ-15. Я не говорю, что вы никогда о нем не слышали. Просто Джошуа должен поработать со своей новой командой, чтобы потом можно было устроить большой бой на стадионе.

Я не исключаю, что вторым соперником в году может стать Деонтей Уайлдер. Мы все знаем, что это очень громкое событие. Мы знаем, что это противостояние соберет огромное количество людей, как в Великобритании, США или на Ближнем Востоке. На самом деле не имеет значения, где пройдет этот поединок", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Энтони Джошуа оценил возможность проведения боя с Деонтеем Уайлдером.