Хирн поделился планами Джошуа на 2023 год

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о планах своего клиента и экс-чемпионата мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) на 2023 год.

"Энтони хочет вернуться, чтобы сразиться с парнем из топ-15. Возможно, летом получится устроить бой с Диллианом Уайтом, а после мегабой с Деонтеем Уайлдером.

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Сейчас план состоит в том, чтобы перестроить Энтони. Он должен стать трехкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Быть смелым, слушать соцсети – это очень здорово. Но должен быть план, умный план. А вообще мы хотим, чтобы он провел три боя в этом году", — сказал Хирн в интервью The DAZN Boxing Show podcast.

Напомним, Джошуа в августе проиграл раздельным решением судей Александру Усику, потерпев от украинца второе поражение подряд.