Каллум Смит: Возможно, Фьюри окажется слишком большим для Усика

Британский полутяжеловес Каллум Смит поделился мнением о предстоящем поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам британца, Фьюри может оказать достойное сопротивление, что приведет его к победе.

"Я давно являюсь большим поклонником Усика. Я не верю, что многие могут тягаться с ним в плане навыков. Возможно, Фьюри окажется слишком большим для него, я не знаю. Думаю, что очень большие габариты могут компенсировать навыки. Как по мне, Тайсон может оказаться слишком большим для Усика".

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"Я рад, что Усик и Фьюри подерутся. Этот бой должен состояться. Двум лучшим бойцам в любом весе следует подраться друг с другом. Унификация, один чемпион - это то, что больше всего необходимо боксу. У нас не состоялся бой Спенс - Кроуфорд, и это печально. Так что лучшие должны драться с лучшими. И они точно лучшие сейчас", - сказал Смит в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что Усик пригрозил Фьюри, ответив на дерзкие высказывания.