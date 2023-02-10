Джошуа поставил победу над Кличко только на третье место среди своих любимых боев

Британский боксер выделил два боя, которые для него сложились лучше.

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал, какие свои победы считает лучшими в карьере.

Боксер, который дважды проиграл Александру Усику, в апреле 2017 года одолел техническим нокаутом в 11 раунде другого украинца - Владимира Кличко. Но сам Джошуа поставил эту победу только на третье место в своем личном рейтинге собственных поединков.

Обошли победу над Кличко его поединки против Чарльза Мартина, в котором он завоевал свой первый титул чемпиона мира, и бой-реванш с Энди Руисом.

Лучшие победы Энтони Джошуа по его мнению

матч-реванш против Энди Руиса-младшего (по очкам) первый чемпионский бой против Чарльза Мартина (нокаут во втором раунде) объединительный бой с Владимиром Кличко (технический нокаут в 11-м раунде) бой за звание чемпиона Великобритании против Дилиана Уайта (технический нокаут в 7-м раунде) поединок с Кевином Джонсоном (технический нокаут во 2-м раунде)

Напомним, что Джошуа вернется в ринг после поражений от Усика уже в апреле и встретится с Джермейном Франклином.