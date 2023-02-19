Промоутер Джошуа настаивает на возможности проведения боя с Фьюри

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, настойчиво утверждает, что его подопечный может получить бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, несмотря на противоположные настроения в команде потенциального соперника.

По словам промоутера Эй Джея, их требования по поводу поединка будут теми же, что и прежде, а организовать встречу боксеров в ринге можно будет летом.

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"Это будут те же условия, что и перед этим. С тех пор ничего не изменилось, но тогда Тайсон решил драться с Дереком Чисорой, а Эй Джей с тех пор не боксировал. Так что наши требования будут теми же, что и в прошлый раз. Мы доведем этот бой до конца. Конечно, если Тайсон примет решение побороться за абсолютный титул за меньшие деньги, в этом нет проблем. Мы уважаем его решение.

Я считаю, что Фьюри все-таки собирается подраться в апреле. Тогда мы могли бы договориться о бое на июль или август. Если честно, мы можем подписать этот поединок прямо сейчас", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Отметим, ранее Тайсон Фьюри оценил возможность проведения боя против Энтони Джошуа.