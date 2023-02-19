iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Джошуа настаивает на возможности проведения боя с Фьюри

Эдди Хирн рассказал, когда британские бойцы могут встретиться в ринге.
Сегодня, 09:59
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, настойчиво утверждает, что его подопечный может получить бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, несмотря на противоположные настроения в команде потенциального соперника.

По словам промоутера Эй Джея, их требования по поводу поединка будут теми же, что и прежде, а организовать встречу боксеров в ринге можно будет летом.

Читай также: "Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа

"Это будут те же условия, что и перед этим. С тех пор ничего не изменилось, но тогда Тайсон решил драться с Дереком Чисорой, а Эй Джей с тех пор не боксировал. Так что наши требования будут теми же, что и в прошлый раз. Мы доведем этот бой до конца. Конечно, если Тайсон примет решение побороться за абсолютный титул за меньшие деньги, в этом нет проблем. Мы уважаем его решение.

Я считаю, что Фьюри все-таки собирается подраться в апреле. Тогда мы могли бы договориться о бое на июль или август. Если честно, мы можем подписать этот поединок прямо сейчас", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Отметим, ранее Тайсон Фьюри оценил возможность проведения боя против Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

Статьи по теме

Уайлдер ответил на слухи о возможном четвертом бое с Фьюри Уайлдер ответил на слухи о возможном четвертом бое с Фьюри
"Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа "Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа
"Между нами нет вражды": Промоутер Фьюри рассказал, как проходят переговоры с командой Усика "Между нами нет вражды": Промоутер Фьюри рассказал, как проходят переговоры с командой Усика
ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1 ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1
Помочь журналистам

Видео

Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов
Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершается масс-стартами
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа12:16
ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1
Биатлон11:55
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе
Киберспорт11:29
Роскомнадзор заблокировал сайт NaVi
Бокс10:55
Джервонта Дэвис и Райан Гарсия договорились о проведении боя
НБА10:40
Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов
Бокс09:59
Промоутер Джошуа настаивает на возможности проведения боя с Фьюри
Формула 109:53
Хэмилтон - о запрете ФИА на политические высказывания: Ничто не помешает мне высказывать свое мнение
Биатлон09:25
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на чемпионате мира
Киберспорт09:23
Украинские команды Monte и B8 пробились на RMR-турнир по CS:GO
НХЛ08:58
НХЛ: Каролина обыграла Вашингтон, Бостон взял верх над Айлендерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK