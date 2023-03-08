"Следствие разочарования": Экс-тренер Джошуа - о срыве Энтони на Усика

Роберт Гарсия, бывший тренер звездного супертяжеловеса Энтони Джошуа, поделился мнением по поводу эмоционального срыва британца после поражения в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам специалиста, британский боксер был разочарован своим поражением во втором поединке с украинцем.

"То, что произошло после боя, когда он схватил микрофон и устроил все это, во многом было следствием разочарования. Мне кажется, он понимал, что мы были очень близки к победе и упустили ее. Возможно, он чувствовал себя немного смущенным".

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"Это не была правильная реакция, которую обычно показывает боец. Вы нечасто такое увидите. Не я один говорил о том, что он был расстроен и мог немного стыдиться за свое выступление", - приводит слова Гарсии Boxing Social.

Напомним, в августе прошлого года Джошуа проиграл Усику раздельным решением судей. После поединка Энтони выбросил с ринга пояса Александра, а затем выступил с эмоциональной речью.