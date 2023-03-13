Леннокс Льюис назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Легенда бокса уверен, что британец станет абсолютным чемпионом дивизиона.
Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.
По словам британца, фаворитом данного титульного боя является "Цыганский король".
"Сейчас я склоняюсь на сторону Фьюри. Последнее время он проводил много мастер-классов и у него отличный тренер. Тайсон хорошо использует джеб, отлично боксирует как ортодоксальный боксер, так и в стойке левши. Он просто потрясающий боец. Я люблю смотреть, когда он дерется, потому что Тайсон веселый и настоящий воин", - приводит слова Льюиса Boxing Social.
Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля.
Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил под сомнение значимость боя с Усиком.