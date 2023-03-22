Промоутер Усика подтвердил срыв боя с Фьюри

Украинский боксер не выйдет на ринг с "Цыганским королем".

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) Александр Красюк подтвердил, что бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) не состоится.

Как сообщает Sky Sports, функционер сообщил о том, что стороны завершили переговоры.

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Таким образом, бой Усика и Фьюри не состоится 29 апреля. Украинский боксер закрыл тренировочный лагерь. Ранее менеджер украинского спортсмена сообщил о планах своего подопечного.